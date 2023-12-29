CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Google tüketici gizliliği davasında uzlaştı

Google tüketici gizliliği davasında uzlaştı

Alphabet'in Google'ı, internet gezintilerini gizli yaptıklarını düşünen milyonlarca insanın internet kullanımını gizlice takip ettiği iddia eden bir davayı uzlaşma yolu ile çözmeyi kabul etti.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 08:51

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 08:51

Oakland, Kaliforniya'daki ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Google ve tüketicilerin avukatlarının bir ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, 5 Şubat 2024'te yapılması planlanan duruşmayı beklemeye aldı.

Davada en az 5 milyar dolar talep ediliyordu. Uzlaşma şartları açıklanmadı, ancak avukatlar arabuluculuk yoluyla bağlayıcı bir şartname üzerinde anlaştıklarını ve 24 Şubat 2024 tarihine kadar mahkeme onayına resmi bir uzlaşma sunmayı beklediklerini söylediler.

Davacılar, Google'ın analizlerinin, çerezlerinin ve uygulamalarının, Google'ın Chrome tarayıcısını "Incognito" moduna ve diğer tarayıcıları "özel" tarama moduna ayarladıklarında bile etkinliklerinin izlemesine izin verildiğini iddia ettiler.

Ağustos ayında Yargızç Rogers, Google'ın davanın reddedilmesi yönündeki talebini kabul etmemişti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar güvercin beklentilerle pozitif seyrini sürdürüyor Küresel piyasalar "güvercin" beklentilerle pozitif seyrini sürdürüyor 28 Aralık 2023 09:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Aralık 2023 10:14
Wall Street tarihi zirveye doğru hareketini sürdürüyor Wall Street tarihi zirveye doğru hareketini sürdürüyor 28 Aralık 2023 08:50
Çin’de konut inşaatlarındaki düşüş büyümeyi aşağı çekecek Çin'de konut inşaatlarındaki düşüş büyümeyi aşağı çekecek 28 Aralık 2023 08:47
Güney Kore’nin çip üretimi 2017’den bu yana görülen en yüksek seviyesinde Güney Kore'nin çip üretimi 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyesinde 28 Aralık 2023 08:43
API petrol stoklarında artış sürüyor API petrol stoklarında artış sürüyor 28 Aralık 2023 08:40
ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyelerinde 28 Aralık 2023 08:37
Çin’deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı Çin'deki büyük sanayi şirketlerinin karları güçlü arttı 27 Aralık 2023 09:11
Almanya’da yüksek elektrik fiyatlarının kalıcı olması bekleniyor Almanya'da yüksek elektrik fiyatlarının kalıcı olması bekleniyor 27 Aralık 2023 13:37
Kızıldeniz’deki gelişmeler Brent petrolün fiyatını düşürdü Kızıldeniz'deki gelişmeler Brent petrolün fiyatını düşürdü 27 Aralık 2023 10:05
Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor 27 Aralık 2023 10:31
Güney Kore’de tüketici güveni arttı Güney Kore'de tüketici güveni arttı 27 Aralık 2023 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,98
%0,9983
BORSA
1.005,78
%0,5782
DOLAR
1.003,88
%0,3879
ALTIN
1.003,08
%0,3077
EURO
962,04
%-3,7962
BORSA
1.021,77
%2,1769
DOLAR
1.011,52
%1,1515
ALTIN
1.040,87
%4,0868
EURO
922,98
%-7,7019
BORSA
1.031,75
%3,1752
DOLAR
1.071,50
%7,1503
ALTIN
1.067,10
%6,7103
EURO
1.397,44
%39,7442
BORSA
1.580,86
%58,0861
DOLAR
1.810,27
%81,0272
ALTIN
1.648,96
%64,8963
EURO
BİST En Aktif Hisseler