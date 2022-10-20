Hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme planına protesto!

Wellington'da düzenlenen protestoda çiftçi Dave McCurdy, gösterilere katılımın az olduğuna işaret ederek hayal kırıklığına uğradığını ancak gelecek günlerde katılımın artacağını söyledi.

McCurdy, çiftçilerin iyi bir çevre savunucusu olduğunu vurgulayarak "Bu bizim hayatımız, ailemizin hayatı. Bunu mahvetmek istemediğimiz için planı desteklemiyoruz, para kazanamayız. Çiftliklerimizi seviyoruz, ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda hükümeti, 12 Ekim'de iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazların vergilendirileceğini açıklamıştı.

Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Başbakan Jacinda Ardern, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etmişti.

10 milyondan fazla büyükbaş ve 26 milyona yakın küçükbaşa ev sahipliği yapan ülkede, hayvancılık sektörü ülkenin önde gelen gelir kalemleri arasında yer alıyor.