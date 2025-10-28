Hazine'den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

CANLI BORSA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 2,25 milyar dolar borçlanmaya gitti. Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2,25 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvil ihracı için JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e 27 Ekim'de yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ, 4 Kasım 2025'te hesaplara girecek. 4 Kasım 2036 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 6,8 oldu.

Tahvil ihracına yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi. Tahvilin yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 22'si ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 14'ü Türkiye, yüzde 7'si Orta Doğu ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 13 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

