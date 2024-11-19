Hindistan'da çelik şirketlerinin marjlarında iyileşme görülüyor

Hindistan'da çelik şirketleri mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde talepte ve marjlarda iyileşme olabileceği ifade edilirken muson yağmurlarının azalması ve yassı çelik fiyatları değişmezken uzun çelik fiyatlarında artış görülmesi nedeniyle 3ÇY25'te talebin iyileşmesi bekleniyor.

Centrum tarafından hazırlanan bir raporda koklaşabilir kömür maliyetinin 3ÇY25'te 25 USD/t düşmesi ve marjların bir önceki çeyreğe göre iyileşmesi bekleniyor" denildi. Raporda, 3ÇY25'e bakıldığında, çelik şirketlerinin artan uzun çelik fiyatları ve istikrarlı yassı çelik fiyatlarının yanı sıra azalan koklaşabilir kömür maliyeti nedeniyle daha yüksek karlılık görmesinin beklendiği belirtildi.

Rapor, demir dışı şirketlerin operasyonel performanslarında bir önceki çeyreğe göre %3-20 oranında iyileşme kaydettiğini öngörüyor. Demir şirketleri için ise, yerli çelik üreticilerinin ton başına ₹700-1700 FAVÖK zararı bildirdiği zorlu bir çeyrek oldu. Ortalama koklaşabilir kömür fiyatları bir önceki çeyreğe göre 25-30 ABD Doları/ton düşüş gösterdi. Elde edilen gerçekleşme/ton ₹3.000- ₹6.200/ton gibi yüksek bir oranda geriledi.