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Hizmet üretim endeksi yüzde 1,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,6 artarken aylık bazda yüzde 1,1 azaldı.

Oluşturma Tarihi 16 Ağustos 2024 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,3 artarken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,6 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3 artarken ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,9 azalış kaydetti.

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