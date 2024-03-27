HSBC, Hong Kong'lu yatırımcılarına tokenize altın sunuyor

HSBC, Hong Kong'daki günlük yatırımcılar için altını tokenleştiriyor ve perakende pazarına yönelik blok zinciri tabanlı bir gerçek dünya varlığı yaratan ilk banka olarak övünme haklarını talep ediyor.

Banka Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, bankanın Orion dijital varlıklar platformunda basılan HSBC Altın Token'in HSBC Online Bankacılık ve HSBC HK Mobil Uygulaması aracılığıyla kullanılabileceğini söyledi.

Bankalar ve finans kurumları, tokenleştirme olarak bilinen bir süreçte, hem özel defterler hem de Ethereum gibi halka açık ağlar olmak üzere bir dizi gerçek dünya varlığını (RWA) blok zincirlerine getiriyor.