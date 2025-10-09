CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli

IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed'in faiz indirebileceğini ancak dikkatli hareket etmesi gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 09:07

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2025 09:08

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed'in bu yıl faiz oranlarını daha da düşürebileceğini ancak yavaşlayan büyüme beklentileri ile durgunlaşan enflasyon düşüşü arasında dikkatli bir ayarlama yapması gerektiğini söyledi.

Georgieva, ABD ekonomisinin dirençli olduğunu ve yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesiyle beklentilerin çoğunu aştığını, işe alımların o kadar güçlü olmadığına dair işaretlere rağmen tüketici talebinin hala güçlü olduğunu belirtti.

"Çok net olmayan bir tablo var" diyen Georgieva, "Bu ortamda, enflasyonun düşüşü durduğu ama ekonominin de biraz yumuşayabileceği göz önüne alındığında, Fed'in doğru kararı vermesi çok önemli" dedi.

Georgieva, IMF'nin ortaya çıkan verileri yakından izlediğini, hizmet enflasyonu COVID öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 1 üzerinde sabitlenmişken daha yüksek tarife maliyetlerinin daha fazla yansımasıyla birleşirse ABD enflasyon görünümünün "biraz daha endişe verici" hale geleceğini söyledi.

Georgieva, tüketicilerin henüz ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek tarifeler uygulamasının tüm etkisini hissetmediğini, çünkü şirketlerin gümrük vergileri artırılmadan önce stok oluşturduğunu ve bazı şirketlerin geniş kar marjlarıyla maliyeti üstlendiğini belirtti.

Ticaret ağırlıklı tarife oranının şu anda Nisan'da beklenen yüzde 23'ün altında yüzde 17,5 civarında olduğunu, ancak fiil tarife oranının şimdilik yüzde 10'un altında kaldığını söyledi.

Georgieva, tarife oranlarının hala dalgalanması ve bazı şirketlerin tarifelerin tam etkisini tüketicilere yansıtmaktan kaçınmak için daha az kar tamponu olması nedeniyle bunun sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
İran, para biriminde değişikliğe gidiyor İran, para biriminde değişikliğe gidiyor 05 Ekim 2025 16:05
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak 05 Ekim 2025 15:37
ABD’de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı ABD'de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı 05 Ekim 2025 11:32
Piyasalar sonraki hafta ABD’nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek Piyasalar sonraki hafta ABD'nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek 05 Ekim 2025 08:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler