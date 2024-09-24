CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 12:38

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 12:38

Japonya Osaka'da düzenlenen toplantıda, Japon ekonomisi ve para politikasına ilişkin konuşan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un Japonya ve yurtdışı finans, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ekonomik faaliyeti ve fiyatları nasıl etkileyeceğini yakından takip etmeye devam edeceğini anlattı.

Ueda, ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesini öngördüklerini aktaran Ueda, ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin öngörülerinin gerçekleşmesi halinde politika faiz oranını artıracaklarını vurguladı.

"Ekonomik faaliyet ve fiyatları çevreleyen yüksek belirsizlikler göz önüne alındığında beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir." diyen Ueda, para politikasının önceden belirlenmiş sabit bir programa dayanmayacağını, çeşitli belirsizlikleri hesaba katarak zamanında ve uygun bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

BoJ Başkanı Ueda, "Mevcut durumda Boj'un özellikle ABD ekonomisi olmak üzere denizaşırı ekonomilerdeki gelişmeleri ve istikrarsız finans ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri azami dikkatle izlemesi gerekiyor." dedi.

Japonya'nın uzun süredir düşük faiz ortamında olduğunu anımsatan Ueda, faiz oranı artışlarına ekonomi ve fiyatların nasıl tepki vereceğine çalışacaklarını ifade etti.

Ueda, politika kararları alırken yurt içi ve yurt dışındaki finans ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle bu gelişmelerin altında yatan faktörleri dikkatlice değerlendireceklerini belirterek, "Bunu yapmak için yeterli zamanımız var." dedi.

BoJ, geçen hafta politika faizini yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı 21 Eylül 2024 12:16
Merkez bankaları haftası geride kaldı Merkez bankaları haftası geride kaldı 21 Eylül 2024 12:08
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı 21 Eylül 2024 09:08
Çin gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 20 Eylül 2024 17:06
İngiltere’de kamu borcu arttı İngiltere'de kamu borcu arttı 20 Eylül 2024 16:28
İngiltere’de perakende satışlar arttı İngiltere'de perakende satışlar arttı 20 Eylül 2024 10:59
Yurt dışı ÜFE sonuçları açıklandı Yurt dışı ÜFE sonuçları açıklandı 20 Eylül 2024 10:49
Çin endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor Çin endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor 20 Eylül 2024 10:43
SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı 20 Eylül 2024 09:26
Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 20 Eylül 2024 09:24
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 20 Eylül 2024 09:22
Wall Street’te hisse senedi endeksleri rekor seviyelerine ulaştı Wall Street'te hisse senedi endeksleri rekor seviyelerine ulaştı 20 Eylül 2024 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler