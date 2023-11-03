CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Küresel yatırım bankacıları Hong Kong'da bir araya gelecek

Küresel yatırım bankacıları Hong Kong'da bir araya gelecek

Küresel yatırım bankalarının ve varlık yönetim şirketlerinin üst düzey temsilcileri önümüzdeki hafta Hong Kong'da bir araya gelecekler.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 08:44

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 08:44

Hong Kong Para Otoritesi tarafından 6-8 Kasım'da düzenlenecek Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'ne Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Morgan Stanley'in patronu James Gorman, Citigroup CEO'su Jane Fraser'ın yanı sıra HSBC CEO'su Noel Quinn ve Standard Chartered CEO'su Bill Winters'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim katılacak.

Blackstone Group, Carlyle Group, Citadel ve diğer varlık yönetim devlerinin başkanları da "karmaşıklıkla yaşamak" ana temasına odaklanan etkinlikte konuşma yapacaklar.

Asya Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin kamu politikası ve sürdürülebilir finans başkanı Diana Parusheva-Lowery, "Hong Kong'a gelen herkesin aklındaki ana soru, Çin ekonomisinin nasıl bir performans sergilediği ve oradan gelen dalgalanmaların ne olacağıdır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı 02 Kasım 2023 15:01
Almanya’da istihdam 32 yılın zirvesinde Almanya'da istihdam 32 yılın zirvesinde 02 Kasım 2023 14:37
Brent petrolde Fed etkisi Brent petrolde Fed etkisi 02 Kasım 2023 11:24
Gundlach: Faiz oranları düşme eğilimine girebilir Gundlach: Faiz oranları düşme eğilimine girebilir 02 Kasım 2023 09:04
Bitcoin 17 ayın zirvesinde Bitcoin 17 ayın zirvesinde 02 Kasım 2023 08:58
Güneydoğu Asya’dan dijital ekonomi atağı Güneydoğu Asya'dan dijital ekonomi atağı 02 Kasım 2023 08:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Kasım 2023 13:20
Japonya Başbakanı’ndan enflasyonla mücadele mesajı Japonya Başbakanı'ndan enflasyonla mücadele mesajı 02 Kasım 2023 08:45
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi 01 Kasım 2023 16:58
ABD’de mortgage başvurularında düşüş devam etti ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam etti 01 Kasım 2023 16:53
ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı 01 Kasım 2023 16:36
ABD Hazine Bakanlığı’ndan 112 milyar dolarlık tahvil ihracı ABD Hazine Bakanlığı'ndan 112 milyar dolarlık tahvil ihracı 01 Kasım 2023 16:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,68
%0,6678
EURO
1.000,85
%0,0853
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,89
%-0,2113
DOLAR
1.010,05
%1,005
EURO
983,69
%-1,6313
ALTIN
1.032,14
%3,2142
BORSA
1.004,61
%0,4608
DOLAR
1.045,06
%4,5061
EURO
1.083,64
%8,3635
ALTIN
919,46
%-8,0543
BORSA
1.028,30
%2,8302
DOLAR
1.654,78
%65,4775
EURO
1.840,77
%84,0765
ALTIN
1.890,07
%89,0072
BORSA
1.515,51
%51,5508
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler