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Moody's Çin'in kredi notunu negatife indirdi

Moody's Çin'in kredi notlarının görünümünü negatife indirdi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 10:36

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 10:36

Moody's Investors Service, Çin'in kredi notlarının görünümünü durağandan negatife çevirirken, Çin'in A1 uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden ihraççı ve kıdemli teminatsız notlarını ve (P) A1 yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız raf notunu teyit etti.

Moody's görünümün "negatif" olarak değiştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Görünümün negatif olarak değiştirilmesi, mali açıdan zor durumdaki bölgesel ve yerel yönetimlere (RLG'ler) ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT'ler) hükümet ve daha geniş kamu sektörü tarafından mali destek sağlanacağına dair artan kanıtları yansıtmakta ve Çin'in mali, ekonomik ve kurumsal gücü üzerinde geniş aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Görünüm değişikliği aynı zamanda yapısal ve kalıcı olarak düşük orta vadeli ekonomik büyüme ve emlak sektöründe devam eden küçülme ile ilgili artan riskleri de yansıtmaktadır. Bu eğilimler, ahlaki tehlikeyi önlerken ve devletin bilançosu üzerindeki etkiyi sınırlarken ekonomik yeniden dengelemeyi destekleyen politikaları tasarlama ve uygulama zorluğu da dahil olmak üzere politika etkinliği ile ilgili artan risklerin altını çizmektedir. Bu nedenle Moody's, mali açıdan zor durumdaki kuruluşlara sağlanan desteğin daha seçici olmasını ve bunun da KİT'ler ve RLG'ler için daha uzun süreli zorlanma risklerine katkıda bulunmasını beklemektedir.

A1 notunun teyit edilmesi, Çin'in geçişi düzenli bir şekilde yönetmek için sahip olduğu mali ve kurumsal kaynakları yansıtmaktadır. Ekonomisinin büyüklüğü ve yavaşlasa da güçlü potansiyel büyüme oranı, yüksek şok emme kapasitesini desteklemektedir. Bu durum, büyük yurtiçi tasarrufların yüksek borç ödenebilirliğini desteklemesi nedeniyle düşük dış riskler ve finansman maliyetleri ile desteklenmektedir. Yüksek ekonomik güç aynı zamanda genel devlet gelirlerini de desteklemekte, bu da mali kaynakların YYG'leri ve dolaylı olarak, eğer bu kaynaklar etkin bir şekilde tahsis edilebilirse, yerel yönetim finansman araçlarını (YFV'ler) desteklemek üzere harekete geçirilebileceği anlamına gelmektedir. Politika etkinliği test edilirken, geçmişteki etkili politika eylemlerinin geçmiş kaydı da derecelendirmeyi desteklemektedir.

Çin'in yerel ve yabancı para cinsinden ülke tavanları sırasıyla Aaa ve Aa1 olarak değişmemiştir. Notun dört kademe üzerindeki yerel para birimi tavanı, sınırlı dış riskleri, genel olarak öngörülebilir kurumları yansıtmaktadır; hükümetin ekonomi ve finansal sistemdeki büyük ayak izi ve etkisi ile dengelenmektedir; bu da hükümet dışı ihraççılar için kredi olumsuz olan hükümet kararlarına yol açabilir. İleriye bakıldığında, yürütme kurumlarının ve hükümet eylemlerinin öngörülebilirliğindeki erozyon, daha düşük bir yerel para birimi tavanına işaret edebilir. Yerel para birimi tavanının bir kademe altındaki yabancı para birimi tavanı, güçlü politika etkinliğinin, düşük dış borcun ve aynı zamanda düşük olasılıklı bir senaryoda ülkenin çok önemli bir finansal stresle karşı karşıya kalması durumunda sınırlı da olsa bazı transfer ve konvertibilite risklerine işaret eden sermaye hesabı kontrollerinin net etkisini yansıtmaktadır."

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