Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Pentagon, ABD'nin en büyük 8 silah üreticisi ile bugün bir araya gelecek ve Rusya ile savaşın yıllarca devam etmesi halinde Ukrayna'nın silah ihtiyaçlarının karşılanması için sektörün kapasitesini değerlendirecek.

ABD Savunma Bakanlığı'nın silah alım bölümünü oluşturan Satın Alma ve İdame Ofisi, 8 büyük silah üreticisinin temsilcileri ile Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de katılması beklenen 90 dakikalık bir toplantı yapacak.

Pentagon'dan verilen bilgiye göre, Ukrayna için en faydalı silahlar Javelin anti-tank füzeleri ve Stinger hava savunma füzeleri.

Javelin Raytheon Technologievs ve Lockheed Martin tarafından, Stinger füzeleri Raytheon tarafından üretiliyor. Toplantıya ayrıca Boeing, Notrhrop Grumman, General Dynamics ve L3Harris Technologies katılacak.