Portekiz’in not görünümü ’Pozitif’e yükseldi

Scope Ratings, Portekiz'in yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli tahvil notlarını A seviyesinde teyit ederken notların görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etti.

Scope tarafından yayımlanan raporda, "Görünüm revizyonu, borç/GSYH oranının orta vadede düşüş eğilimini sürdüreceği beklentisini yansıtıyor. Notlar güçlü nominal büyüme tarafından destekleniyor. Pozitif görünüm ayrıca ülkenin dış kırılganlıklarındaki devam eden azalma ve artan jeopolitik gerginliklere rağmen olumlu seyreden ekonomik performansla destekleniyor" denildi.