Portekiz'in not görünümü 'Pozitif'e yükseldi

Portekiz’in not görünümü ’Pozitif’e yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Portekiz uzun vadeli tahvil not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e çevirdi.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2025 10:05

Scope Ratings, Portekiz'in yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli tahvil notlarını A seviyesinde teyit ederken notların görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etti.

Scope tarafından yayımlanan raporda, "Görünüm revizyonu, borç/GSYH oranının orta vadede düşüş eğilimini sürdüreceği beklentisini yansıtıyor. Notlar güçlü nominal büyüme tarafından destekleniyor. Pozitif görünüm ayrıca ülkenin dış kırılganlıklarındaki devam eden azalma ve artan jeopolitik gerginliklere rağmen olumlu seyreden ekonomik performansla destekleniyor" denildi.

