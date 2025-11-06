Powell Aralık'ta faiz indirecek mi? Fed üyesinden piyasalar için 'sürpriz' çıkış

CANLI BORSA
Fed üyesi Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'in piyasayı 'geren' faiz açıklamalarının ardından Fed üyesi Miran'dan Aralık’ta faiz indirimi mesajı geldi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 10:50

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2025 11:02

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş, ancak Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı.

Powell'ın söylemlerinin ardından Fed üyesi Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'in Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmayacağını söylemeleri piyasada daha da büyük gerilime neden olmuştu.

FED ÜYESİ İNDİRİM İÇİN OY KULLANMAYA SICAK BAKIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Aralık'ta faiz indirimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kısa vadeli faiz oranlarının mevcut seviyesinin ABD ekonomisi için fazla kısıtlayıcı olduğunu bir kez daha vurgulayan Miran, iş gücü piyasasının mevcut durumu dikkate alındığında, bu kadar sıkı bir para politikasının gereksiz riskler doğurduğunu belirtti.

Miran, eğer ekonomik verilerde büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Aralık ayında faiz oranlarının düşürülmesinden yana oy kullanmaya sıcak baktığını ifade etti. Halihazırda federal fon faizi yüzde 3,75-4,00 aralığında bulunuyor ve Miran, bu oranın tarafsız düzeyden oldukça yukarıda seyrettiğini savunuyor.

ARALIK FAİZİ İÇİN "VERİLERE BAĞLI" BEKLENTİ

Miran, açıklanan ADP özel sektör istihdam raporunun "hoş bir sürpriz" olduğunu söyledi. Bu rapor, ABD'de özel sektörün Ekim ayında 42.000 kişilik istihdam sağladığını ortaya koymuştu. İstihdam artışı, özellikle son iki ayda görülen yavaşlamanın ardından istikrar işareti olarak yorumlandı.

Ancak Miran, veri akışındaki yetersizlik nedeniyle Fed'in politikasında sonraki adımlarını belirlemesinin zorlaştığını da ekledi. H

JP MORGAN: "FED ÜZERİNDE BASKIYA KARŞIYIM"

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da, piyasalara yönelik değerlendirmelerinde aşağı yönlü finansal risklerin varlığına dikkat çekti. Dimon, yüksek varlık değerlemelerinin piyasada rehavet yaratmaması gerektiğini belirtti ve yatırımcıları ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Dimon, ekonomiye ilişkin açıklamalarında Fed'in faiz politikalarında siyasi baskıdan bağımsız hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Üst düzey yönetici, hiçbir ABD başkanının yüksek faiz oranlarına sıcak bakmayacağını ifade etse de, merkez bankasının uzun vadeli istikrarı gözetmesi gerektiğini dile getirdi.

