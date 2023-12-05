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RBA, piyasa beklentileri doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 08:50

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 08:50

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,35 olarak son 12 yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranında değişmeyeceği yönünde oluşmuştu.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara verdikten sonra, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitti. Banka, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim toplantılarında faizde herhangi bir değişiklik yapmazken, Kasım toplantısında 25 baz puan daha artış gerçekleştirdi.

Açıklamada, kararın Kurul'un, enflasyonun yüzde 2 ila 3'lük hedef aralığına geri getirilmesindeki ilerlemenin önceki tahminlerden daha yavaş olduğu yönündeki görüşünü yansıttığı belirtildi.

Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekip gerekmediğinin verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olacağı ifade edilen açıklamada, "Kurul, kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, yurt içi talep eğilimlerini, enflasyon ve işgücü piyasasının görünümünü yakından takip etmeye devam edecek. Kurul, enflasyonun hedefe döndürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürecek ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır." denildi.

Avustralya'da yılın üçüncü çeyreğinde tüketici fiyatları yüzde 5,4 olurken, Ekim ayına ilişkin indikatörler artış hızının yüzde 4,9'a kadar indiğine işaret etti.

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