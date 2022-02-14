Son dakika haberi...Merkez Bankası "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar doğrultusunda, FAST'a entegrasyonu tamamlanan 'TR Karekod' kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL'ye kadar işlem yapılabileceğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI ÖDEME SİSTEMLERİNDE YENİ KARARI DUYURDU Merkez Bankası "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda alınan kararla birlikte artık FAST'a entegrasyonu tamamlanan 'TR Karekod' kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL'ye kadar işlem yapılabilecek.

Merkez Bankası ödeme sistemelerinde yeni kararla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını "TR Karekod" olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ı devreye almıştır.

"LİRALAŞMA ODAKLI HER TÜRLÜ TEKNOLOJİK YENİLİK KULLANILACAK" Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik stratejik teknolojilerdeki tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir. Orta ve uzun dönem amacı lira ile ödemelerin en pratik ve kolay, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği "Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu" da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır.

"TR KAREKOD" KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÖDEMELERDE LİMİT 10 BİN LİRAYA YÜKSELDİ FAST Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. "TR Karekod" kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL'ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod'un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

FAST SİSTEMİNDE GÜNLÜK 3.5 MİLYON ADET ÖDEME GERÇEKLEŞİYOR 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşmıştır.