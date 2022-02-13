Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı için bu hafta toplanıyor. Merkez Bankası toplantısı sonrası PPK faiz açıklaması yapacak.
ŞUBAT 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı sonrası, gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajların yer aldığı karar metini açıklayacak.
FAİZ KARARI SAAT KAÇTA GELECEK?
Merkez Bankası faiz kararı Perşem günü saat 14:00'de açıklanacak.
2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası yılın geri kalanında 11 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...
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