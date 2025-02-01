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Trump, AB'ye gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, AB’nin kendilerine gümrük vergisi uyguladığını, ABD'nin de AB'ye gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2025 09:43

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2025 09:44

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, birçok ülke ile ikili ticari ilişkilerde kendilerine kötü davranıldığını ve para kaybettiklerini savunarak başta Meksika, Kanada ve Çin olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi. "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle uygulayacağım. Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı" dedi.

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