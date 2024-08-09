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Trump: Fed kararlarında ABD Başkanı söz sahibi olmalı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarından daha iyi sezgilere sahip olduğunu belirterek, "ABD Başkanının en azından orada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 11:45

Son Güncelleme Tarihi 09 Ağustos 2024 12:04

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, Fed kararlarında ABD başkanının da söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Trump, seçimi kazanması halinde süresi sona ermeden Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını açıklamıştı.

Powell'ın başkanlık süresi 2026'da, Fed Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi ise 2028'de sona eriyor.

Beyaz Saray'dayken Fed Başkanı Powell ile çok çatıştığını kaydeden Trump, "Onunla çok sert bir şekilde savaştım." dedi. Ancak Trump sözlerinin sonunda şunu da ekledi "İyi anlaşıyoruz."

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