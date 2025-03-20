Trump: Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda "ABD Gümrük Tarifeleri ekonomiye geçmeye (hafiflemeye!) başlarken Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır" dedi.

Karşılılık ilkesi çerçevesinde ABD'ye tarife uygulayan her ülkeye karşı 2 Nisan'da tarifeler uygulamaya hazırlanan Trump, Fed'e "Doğru olanı yapın. 2 Nisan Amerika'da Kurtuluş Günüdür!!!" diye seslendi.

Trump, zaman zaman faiz indirim çağrısında bulunarak, zaman zaman da müdahale etmeyi reddederek Fed konusunda sürekli karışık mesajlar veriyor. Erken saatlerde Trump'ın ulusal ekonomi danışmanı Kevin Hassett gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan ve Beyaz Saray yetkililerinin "Fed'in bağımsızlığına büyük saygı duyduklarını" ifade etti.