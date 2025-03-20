CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Trump: Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır

Trump: Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2025 08:59

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2025 09:00

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda "ABD Gümrük Tarifeleri ekonomiye geçmeye (hafiflemeye!) başlarken Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır" dedi.

Karşılılık ilkesi çerçevesinde ABD'ye tarife uygulayan her ülkeye karşı 2 Nisan'da tarifeler uygulamaya hazırlanan Trump, Fed'e "Doğru olanı yapın. 2 Nisan Amerika'da Kurtuluş Günüdür!!!" diye seslendi.

Trump, zaman zaman faiz indirim çağrısında bulunarak, zaman zaman da müdahale etmeyi reddederek Fed konusunda sürekli karışık mesajlar veriyor. Erken saatlerde Trump'ın ulusal ekonomi danışmanı Kevin Hassett gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan ve Beyaz Saray yetkililerinin "Fed'in bağımsızlığına büyük saygı duyduklarını" ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Çin Devlet Başkanı ABD’yi ziyaret edebilir Çin Devlet Başkanı ABD'yi ziyaret edebilir 18 Mart 2025 08:57
HSBC Çin için büyüme tahminini yükseltti HSBC Çin için büyüme tahminini yükseltti 18 Mart 2025 08:55
ANZ altın fiyatı tahminlerini yükseltti ANZ altın fiyatı tahminlerini yükseltti 18 Mart 2025 08:52
Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi 15 Mart 2025 13:16
Altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları geçerek rekor yeniledi Altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları geçerek rekor yeniledi 14 Mart 2025 16:24
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı 14 Mart 2025 16:22
ECB Başkanı Lagarde’dan küresel ticaret savaşı uyarısı ECB Başkanı Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı 14 Mart 2025 14:36
İngiltere savunma finansmanı 2 milyar sterlin artıracak İngiltere savunma finansmanı 2 milyar sterlin artıracak 14 Mart 2025 14:31
Almanya’da toptan eşya fiyatları arttı Almanya'da toptan eşya fiyatları arttı 14 Mart 2025 13:24
İngiliz ekonomisi ocakta daraldı İngiliz ekonomisi ocakta daraldı 14 Mart 2025 13:35
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 14 Mart 2025 10:48
Çin’de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı 14 Mart 2025 09:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler