Venezuela saldırısı petrol üreticilerini nasıl etkileyecek? Fitch beklentisini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 09:33

Son Güncelleme Tarihi 07 Ocak 2026 09:37

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ülkede petrol üretiminin büyümesini destekleyebileceği ve sektörde yabancı katılımın artmasını sağlayacak politika değişikliklerine yol açması durumunda, Amerikan arama ve üretim şirketlerine fayda sağlayabileceği aktarıldı.

Anlamlı kazançlar elde etmek için büyük yatırımlar ve zamanın gerekeceği belirtilen açıklamada, halihazırda arz fazlası olan küresel pazarda yatırım teşviklerinin sınırlı kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğuna işaret edilerek, Kanada ham petrol ihracatının, Venezuela'nın ham petrol arzının hızla artması gibi düşük olasılıklı bir durumda fiyat baskısıyla karşılaşabileceği ancak Kanadalı üreticilerin önemli bir esneklik payına sahip olması nedeniyle bunun kredi notları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı belirtildi.

Amerikan rafinerilerinin özellikle yüksek karmaşıklık düzeyine sahip olanların, bu durumdan muhtemelen fayda sağlayacağı vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin şirketlere ülkenin geniş rezervlerine erişim ve altyapının yeniden inşasına yatırım yapma fırsatları sunarak gelecekteki üretim kapasitesini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bunun uzun vadede ham madde maliyetlerini düşürebileceği ve rafinerilerin kar marjlarını iyileştirebileceği kaydedildi.

