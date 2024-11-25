Yeni Hazine Bakanı Scott Bessent'in gündeminde gümrük tarifesi var

Donald Trump'ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Scott Bessent, Wall Street Journal'a önemli açıklamalarda bulundu. Bessent, göreve gelir gelmez seçilmiş başkanın vergi indirimi ve gümrük tarifesi vaatlerini yerine getirmeye odaklanacağını anlattı.

DOLARIN STATÜSÜNÜ KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Bessent, ayrıntıya girmese de, gümrük tarifelerinin yürürlüğe konması ve harcamaların azaltılmasının da odak noktası olacağını söyledi.

Habere göre Trump, Çin'den yapılan sevkiyatları %60 oranında gümrük vergisiyle vurmakla tehdit etti. Deneyimli hedge fonu yöneticisi, "doların dünyanın rezerv para birimi olarak statüsünü korumak" için çalışacağını da sözlerine ekledi.

PARA BİRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA YÜKSELDİ

Makro hedge fonu Key Square Group LP'yi yöneten Bessent, Trump'ın gelecek yıl sona erecek 2017 vergi indirimlerinin bir kısmının yenilenmesi ve mali düzenlemelerin gevşetilmesini içeren konular seçilmiş başkanın gündeminde çok önemli olacak. Bessent'in seçimi, tüccarların Trump'ın dönüşünün küresel piyasalarda sarsıntılara yol açacağına dair bahisleri azaltmasıyla, dünya genelinde para birimlerinin dolar karşısında yükselişini körükledi.