Bitcoin Fed kararı öncesi dar bantta

ABD Başkanı Donald Trump Grönland üzerindeki hakimiyet iddialarını yineleyerek Avrupalı müttefiklerine yönelik sert ekonomik yaptırımları duyurması ve kar fırtınasıyla 90 bin doların altında seyreden Bitcoin, Fed faiz kararı öncesi dar bantta işlem görmeye devam ediyor.

Btitcoin yüzde 1,1 artışla 89.235,8 dolara kadar yükseldi. Daha sonra ise 89.100 dolarda dengeledi.

ALTCOİNLER ILIMLI KAZANÇLAR GÖRDÜ

Çoğu altcoin, Bitcoin'in kazançlarını takip ederek yükseldi. Dünyanın 2 numaralı kripto parası Ethereum yüzde 2,6 artışla 3.006,92 dolara, dünyanın 3 numaralı kripto parası XRP yüzde 1,1 artışla 1,92 dolara yükseldi.

Solana hafif yükselirken, Cardano ve Polygon her biri yüzde 1,5 kazanç sağladı. Meme tokenleri arasında Dogecoin yüzde 2,5 yükseldi.