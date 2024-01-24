Bitcoin fiyatında düşüşün devam etmesi bekleniyor

Deutsche Bank Araştırma raporuna göre, dünyanın en büyük kripto para birimi dün 40.000 $'ın altına indi ve birçok perakende yatırımcı yılsonuna kadar daha da düşeceğine inanıyor.



Rapora göre, ankete katılanların üçte birinden fazlası Bitcoin'in önümüzdeki Ocak ayına kadar 20.000 $'ın altına düşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık %15'i fiyatın yılsonuna kadar 40.000 ila 75.000 $ arasında olmasını beklediklerini söyledi.



Merakla beklenen spot Bitcoin ETF'lerinin 11 Ocak'ta piyasaya sürülmesiyle Bitcoin fiyatı Mart 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 49.000 $'a ulaştı. O zamandan bu yana yaşanan satışlar, varlığın fiyatını %20'nin üzerinde düşürerek Salı günü New York'ta saat 11:52 itibariyle yaklaşık 39.000 $'a indirdi.



Raporun analistleri Marion Laboure ve Cassidy Ainsworth-Grace'e göre, yeni spot Bitcoin ETF'lerinin en eski dijital varlığın kurumsallaşmasını genişletmesi bekleniyor. Ancak rapora göre ETF akışlarının çoğunluğu perakende yatırımcılardan geliyor.



15-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette ABD, Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi'nden 2.000 kişiye Bitcoin'in fiyatı ve oynaklığı hakkındaki görüşleri soruldu.