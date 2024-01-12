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Bitcoin spot ETF'lerde 46 bin dolara geri geldi

Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk kez 49.000 doları aştıktan sonra, geri geldi.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 08:42

SEC'in verdiği onayın ardından ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının işlem görmeye başlamasıyla birlikte gelen kar realizasyonları Bitcoin'i 46 bin doların altına çekti. 45980,45 dolara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,87 düşüşle 46059,33 dolarda.

Spot Bitcoin ETF'leri için ilk işlem gününde hacim 4,6 milyar doları geçti. Grayscale Bitcoin Trust 2,3 milyar dolarlık hacim gördü.

İlk Bitcoin vadeli işlem fonu 2021'de işlem görmeye başladığında, tüm gün boyunca 1 milyar dolarlık işlem olmuştu.

Kripto hedge fonu AnB Investments'ın kurucusu Jaime Baeza, "Onay orta ve uzun vadede çok yükseliş göstermeli, ancak kısa vadede ne olacağını göreceğiz. Piyasa onayı neredeyse tamamen fiyatlandırmıştıve kısa vadede tipik "söylentiyi al - haberi sat" türünde bir hareket görüp görmeyeceğimizi takip edeceğiz" dedi.

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