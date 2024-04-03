Bitcoin spot ETF'lerine 39,47 milyon dolar giriş

SoSoValue'ya göre, Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş dün 39,47 milyon dolar oldu. Grayscale ETF GBTC tek bir günde 81,86 milyon dolarlık net çıkış yaşadı ve GBTC'nin tarihsel net çıkışı şu anda 1,515 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tek günlük en yüksek net girişe sahip Bitcoin spot ETF'si, yaklaşık 150 milyon dolarlık net girişle BlackRock ETF IBIT oldu. Özellikle, Ark Invest & 21Shares ETF ARKB tek bir günde 87,49 milyon $ net çıkış görerek iki gün üst üste net çıkışa işaret etti.

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif sermaye girişi 12,08 milyar dolar olurken, ETF'lerin yönetimi altındaki varlık tutarı 55,11 milyar dolara ulaştı.