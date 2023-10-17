Bitget kripto destekli kredi kartı çıkaracak

Önde gelen bir kripto para türevleri ve kopya ticaret platformu olan Bitget, kripto ödeme çözümü olarak hizmet veren premium kripto destekli bir kredi kartı olan Bitget Card'ı piyasaya sürme planını açıkladı.

Dubai'de düzenlenen Future Blockchain Summit'e katılan Bitget, kripto ödemelerine yönelik artan talebe yanıt olarak, 180 ülkede kabul edilen yüksek limitli, ABD doları cinsinden bir Visa kredi kartı sunarak daha geniş bir benimsemeyi kolaylaştırmayı amaçladığını duyurdu