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BlackRock ve Bitwise SEC'e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncellediler

Varlık yöneticisi BlackRock ve kripto yatırım firması Bitwise, ETF başvuruları serçevesinde SEC'e değiştirilmiş S1 formlarını sunarak daha önceki görüşmelerde düzenleyici tarafından muhtemelen sorulan diğer soruları yanıtladılar.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 08:58

Coindesk'in haberine göre, SEC'in başvuru sahiplerinden tam olarak hangi konularda daha fazla bilgi vermelerini istediği belli olmasa da, analistler geçen hafta SEC ve başvuru sahipleri arasında yapılan birkaç toplantının ardından önceki başvurularda değişiklik yapılacağını tahmin etmişlerdi.

Bloomberg Intelligence'dan James Seyffart'ın X'te yazdığı üzere, başvurular her iki tarafın da "işleri yoluna koymak için çok çalıştığına" işaret ediyor.

Seyffart, Fidelity, Franklin ve WisdomTree'nin de aralarında bulunduğu diğer 11 başvuru sahibinin değişikliklerinin muhtemelen yakında yapılacağını söyledi.

BlackRock'ın güncellenmiş başvurusu, güvenlik, riskler, açıklamalar gibi konulardan Tröstün yapısına kadar çeşitli değişiklikler içeriyordu. CryptoSlate, varlık yönetimi devinin son güncellemesinde toplam 21 önemli değişiklik yapıldığını belirtti. Diğerleri arasında ETF üzerindeki potansiyel düzenleyici etkiler ve İngiltere ve AB gibi diğer yargı bölgelerindeki düzenleyici ortamda nasıl gezinileceği yer alıyor.

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