Brezilya’da kripto para vergisi ertelendi

Brezilya hükümeti, kripto para sektörüne yönelik hazırlanan vergi düzenlemelerini askıya aldı. Luiz Inácio Lula da Silva yönetimi, 2026 seçimlerine odaklanmak ve siyasi destek kaybını önlemek amacıyla tartışmalı vergi reformunu erteleme kararı verdi.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2026 16:45

Luiz Inácio Lula da Silva yönetimi, kripto para işlemlerine yönelik planlanan yeni vergi düzenlemelerini seçim süreci nedeniyle erteleme kararı aldı. Hükümetin, tartışmalı adımlardan kaçınarak siyasi destek kaybını önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

STABLECOİN VERGİSİ GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Bazı kaynaklara göre, özellikle stablecoin işlemlerinin vergilendirilmesine yönelik düzenleme kısa vadede hayata geçirilmeyecek. Daha önce yerel medyada bu düzenlemenin haftalar içinde yürürlüğe girebileceği öne sürülmüştü.

Plan kapsamında, stablecoin işlemlerinin döviz işlemi olarak değerlendirilmesi ve tüm hareketlere yüzde 3,5 oranında vergi uygulanması gündeme gelmişti. Aylık 10 bin Brezilya realinin (yaklaşık 1.900 dolar) altındaki işlemler için ise muafiyet düşünülüyordu.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Söz konusu vergi planı, kripto sektörü temsilcileri ve bazı siyasetçiler tarafından sert şekilde eleştirildi. Düzenlemenin anayasaya aykırı olabileceği ve mevcut kripto mevzuatıyla çeliştiği savunulurken, hukuki süreç başlatılabileceği ifade edildi.

Analistlere göre, bu düzenleme yürürlüğe girseydi hükümetin kripto para akışlarından 8 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi mümkün olacaktı. Aynı zamanda, stablecoin transferlerinin vergiden kaçınma aracı olarak kullanıldığı "gri alan" da ortadan kaldırılacaktı.

YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ TEMKİNLİ İLERLİYOR

Yeni Ekonomi Bakanı Dario Durigan'ın, destek kaybı yaşamamak için tartışmalı konulardan uzak durarak farklı ekonomik başlıklara odaklanacağı belirtiliyor. Durigan'ın, daha önce stablecoin vergisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü dile getirdiği biliniyordu.

Öte yandan, eski Ekonomi Bakanı Fernando Haddad görevinden ayrılarak São Paulo valiliği için adaylık sürecine girdi.

