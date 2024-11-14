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Emtia piyasasında güçlü dolar baskısı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım tarihinde yapılan seçimlerin ardından doların güç kazanması emtia piyasalarını baskı altına aldı. Bakır ve demir cevheri fiyatlarındaki değişimler dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 12:45

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2024 12:47

Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla Fed'in daha uzun süre sıkı para politikası uygulayacağına dair beklentiler güçlendi. Dolar değer kazanmaya devam ederken emtia piyasalarında fiyatlar geriledi.

BAKIR VE ÇİNKO FİYATLARI GERİLEDİ

Emtia piyasalarındaki düşüşlerden etkilenen bakır, ton başına 8 bin 932 doları gördü. Çinko yüzde 1,8 ve alüminyum yüzde 0,7 oranında düştü.
Demir cevheri vadeli işlemleri de ton başına 99,40 dolara geriledi. Dalian'daki sözleşmeler ve Şanghay'daki çelik vadeli işlemlerinde de fiyat kayıpları gözlendi.

BAKIR MAYIS AYINDA REKOR KIRDI

Bakır, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'deki talep toparlanmasıyla ilgili beklentilerin etkisi ile Mayıs ayında rekor seviyeye ulaşmıştı.
Ancak Pekin'in büyüme yanlısı dönüşüne yönelik pozitif hava, yatırımcıların açıklanan düzenlemelerle ilgili hayal kırıklığı yaşaması sonrası tersine dönmüştü.

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