ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF'sinin onaylanma şansı %70

SEC'in Mayıs ayı sonuna kadar aralarında VanEck, Ark 21Shares ve Hashdex'in de bulunduğu çok sayıda Ethereum spot ETF başvurusu hakkında onay kararı vermesi gerekiyor.

Dijital varlık avukatı Joe Carlasare, bir Ethereum spot ETF'sinin bu yıl onaylanacağına inanıyor, "ancak onay insanların beklediğinden biraz daha uzun sürebilir" dedi. Carlasare, "Başka bir deyişle, SEC'in başvuru sahiplerini her büyük token için ETF başvurusunda bulunmaktan caydıracak bir rehberlik sağlamaya çalıştığını düşünüyorum" diye ekledi

Carlasare, spot ETH ETF'lerinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar işlem görmeye başlamayacağına inanıyor