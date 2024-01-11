CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF'sinin onaylanma şansı %70

ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF'sinin onaylanma şansı %70

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, Mayıs ayında bir Ethereum spot ETF'sinin onaylanma şansının %70 olmasını beklediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 08:49

SEC'in Mayıs ayı sonuna kadar aralarında VanEck, Ark 21Shares ve Hashdex'in de bulunduğu çok sayıda Ethereum spot ETF başvurusu hakkında onay kararı vermesi gerekiyor.

Dijital varlık avukatı Joe Carlasare, bir Ethereum spot ETF'sinin bu yıl onaylanacağına inanıyor, "ancak onay insanların beklediğinden biraz daha uzun sürebilir" dedi. Carlasare, "Başka bir deyişle, SEC'in başvuru sahiplerini her büyük token için ETF başvurusunda bulunmaktan caydıracak bir rehberlik sağlamaya çalıştığını düşünüyorum" diye ekledi

Carlasare, spot ETH ETF'lerinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar işlem görmeye başlamayacağına inanıyor

İlginizi Çekebilir
Fed Basel önerisinde değişiklik yapmayı düşünüyor Fed Basel önerisinde değişiklik yapmayı düşünüyor 10 Ocak 2024 09:12
SEC X sosyal medya hesabının geçici süre ile ele geçirilmesini soruşturuyor SEC X sosyal medya hesabının geçici süre ile ele geçirilmesini soruşturuyor 10 Ocak 2024 09:09
ABD’nin rüzgardan ürettiği enerji miktarının düştüğü tahmin ediliyor ABD'nin rüzgardan ürettiği enerji miktarının düştüğü tahmin ediliyor 10 Ocak 2024 09:05
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 10 Ocak 2024 09:04
Biden yönetimi LNG ihracat tesislerini onaylamayı değerlendiriyor Biden yönetimi LNG ihracat tesislerini onaylamayı değerlendiriyor 10 Ocak 2024 09:01
API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi 10 Ocak 2024 08:58
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Ocak 2024 13:13
BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak 10 Ocak 2024 08:53
Çin hisse senetleri beş yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor Çin hisse senetleri beş yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor 10 Ocak 2024 08:50
Avustralya’da enflasyon RBA tahmininin altında kaldığına işaret ediyor Avustralya'da enflasyon RBA tahmininin altında kaldığına işaret ediyor 10 Ocak 2024 08:47
Petrolde Kızıldeniz etkisi Petrolde Kızıldeniz etkisi 10 Ocak 2024 08:44
İsviçre Merkez Bankası 2023’te zarar ettiğini tahmin ediyor İsviçre Merkez Bankası 2023'te zarar ettiğini tahmin ediyor 09 Ocak 2024 14:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,41
%0,4413
ALTIN
1.000,67
%0,0667
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.008,49
%0,8487
ALTIN
1.036,28
%3,6282
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.032,77
%3,2773
BORSA
1.068,30
%6,8296
ALTIN
1.046,41
%4,6406
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
995,00
%-0,5004
BORSA
1.804,85
%80,4854
ALTIN
1.603,32
%60,3315
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
1.522,76
%52,2763
BORSA
BİST En Aktif Hisseler