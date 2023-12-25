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SEC Bitcoin için tarihi belirledi

SEC, Bitcoin spot ETF başvuruları için 29 Aralık tarihini belirledi.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2023 09:56

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2023 09:56

ABD'nin sermaye piyasaları denetim, gözetim kurumu SEC, 2024 yılının başlarında spot bitcoin'e bağlı borsa yatırım fonları (ETF'ler) başlatmayı uman en az yedi şirketin temsilcileriyle bir araya geldi. Konuya yakın kaynaklara göre SEC, bu 7 şirketten en az ikisine önümüzdeki hafta sonuna kadar başvurularındamkison değişiklikleri sunmalarını söyledi.

SEC ile görüşmelerde bulunanlar arasında BlackRock BLK.N ve Grayscale Investments'ın yanı sıra ARK Investments ve 21 Shares temsilcileri de vardı.

SEC'in ARK ve 21 Shares'in ortak teklifini onaylama ya da reddetme kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor. Çoğu ihraççı, SEC'in bu son tarihe kadar olan günlerde aynı anda birkaç başvuruya yeşil ışık yakmasını bekliyor.

29 Aralık son tarihi ilk olarak Fox Business tarafından bildirilmişti.

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