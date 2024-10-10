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SEC: Kripto paraların yaygın kullanımı olası değil

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Bitcoin veya kripto paraların yaygın kullanımının olası olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 08:52

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, bitcoin (BTC) veya diğer kripto para birimlerinin bir ödeme şekli olarak yaygın bir şekilde kullanılmasının olası olmadığını ve bunun yerine daha çok bir değer deposu olarak görülmeye devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

NYU Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gensler, bir katılımcının, herhangi bir hükümetten ayrı olarak oluşturulan kripto para biriminin tamamen düzenleyici kata getirilmesi halinde kullanıcıları için değerinin ne olacağına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Gensler, ajansın "liyakat açısından tarafsız" olduğunu ve yatırım yapan halkın, herhangi bir kripto para birimi için bir fayda olup olmadığına "açıklamalar yoluyla" karar vereceğini söyledi. "Ama bu şeyleri MIT'de ve benzerlerinde öğrettim, bu yüzden sadece şunu söyleyeceğim - bu tartışmalar kelimenin tam anlamıyla Plato ve Aristoteles'e kadar uzanıyor. Bu 3,000 yıllık bir tarih. Yüzlerce büyük ulus, binlerce ulus-devlet - coğrafi ekonomik devlet başına bir para birimine sahip olma eğilimindeyiz. Hatta bimetalizme bile sahip olmama eğilimindeyiz." dedi.

Gensler, "kötü paranın iyiyi kovduğunu" ileri süren ve 19. yüzyıla kadar uzanan bir parasal ilke olan Gresham yasasına atıfta bulundu ve ulusların genellikle tek bir para birimi istediğini ekledi. "Tek bir para birimi istiyorsunuz çünkü bu bir değer deposu, bir değişim aracı, bir hesap birimi. Bunların hepsinin muazzam bir ağ ekonomisi var.Yani bu şeylerin bir para birimi olması pek olası değil. Değerini ifşa ederek, kullanarak göstermesi gerekecek. Tıpkı borsada işlem gören binlerce menkul kıymet arasından seçim yaptığınız gibi" diye konuştu.

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