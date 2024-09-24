CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para

SEC ve Coinbase arasında kripto kural tartışması yaşanıyor

ABD'de SEC ve Coinbase kriptolara kural koyma konusunda kozlarını mahkemede paylaşıyor.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 08:56

Kripto para borsası Coinbase Global, federal bir temyiz mahkemesini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC) dijital varlıkları yönetecek yeni kurallar oluşturmaya zorlamaya ve sektör ile düzenleyiciler arasındaki uzun bir yasal mücadelenin sona ermesine yardımcı olmaya çağırdı.

Coinbase ve SEC, Pazartesi günü Philadelphia'daki federal temyiz mahkemesinde karşı karşıya geldi.

ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase, geçen yıl SEC'e karşı dava açarak, düzenleyiciyi Coinbase'in 2022'de sunduğu bir kural koyma dilekçesine göre hareket etmeye zorladı.

Bu dilekçede SEC'ten dijital bir varlığın menkul kıymet olduğu koşullara açıklık getirmesi ve kripto para birimleriyle uyumlu yeni bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturması istenmişti. SEC, Coinbase'in Aralık 2023'te yeni kural koyma dilekçesini reddetti ve mevcut düzenlemelerin kripto sektörü için "uygulanamaz" olduğuna temelde katılmadığını söyledi.

Coinbase, federal bir temyiz mahkemesinden, SEC'in kripto firmasının faaliyet göstermesini ve ABD düzenlemelerine uymasını imkansız hale getirdiğini söyleyerek bu reddi bozmasını istedi. Coinbase'in avukatı Eugene Scalia, üç yargıçlı temyiz mahkemesine, SEC'in Coinbase'e ajansa nasıl kaydolacağı ve ABD yasalarına nasıl uyacağı konusunda daha fazla cevap vermemekle keyfi ve kaprisli olduğunu söyledi.

Scalia, SEC'in standartları netleştirmek yerine kripto endüstrisi katılımcılarına karşı düzinelerce dava açtığını söyledi. SEC Başkanı Gary Gensler'in şirketleri kayıt olmaları için bir yöntem sunmazken yaptırım eylemleriyle tehdit etmesinin "olağanüstü baskıcı hükümet davranışı" olduğunu söyledi. Scalia, "Bu önceliği ajansa iten sektör değil, onu ele geçiren ajans" dedi.

İlginizi Çekebilir
Çin gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 20 Eylül 2024 17:06
İngiltere’de kamu borcu arttı İngiltere'de kamu borcu arttı 20 Eylül 2024 16:28
İngiltere’de perakende satışlar arttı İngiltere'de perakende satışlar arttı 20 Eylül 2024 10:59
Yurt dışı ÜFE sonuçları açıklandı Yurt dışı ÜFE sonuçları açıklandı 20 Eylül 2024 10:49
Çin endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor Çin endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor 20 Eylül 2024 10:43
SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı 20 Eylül 2024 09:26
Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 20 Eylül 2024 09:24
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 20 Eylül 2024 09:22
Wall Street’te hisse senedi endeksleri rekor seviyelerine ulaştı Wall Street'te hisse senedi endeksleri rekor seviyelerine ulaştı 20 Eylül 2024 08:55
Çin ilk kez İsviçre’den altın ithal etmedi Çin ilk kez İsviçre'den altın ithal etmedi 20 Eylül 2024 08:53
Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor 20 Eylül 2024 08:51
S&P Global: Fed’in faiz indirimi parasal genişlemeyi teşvik eder S&P Global: Fed'in faiz indirimi parasal genişlemeyi teşvik eder 20 Eylül 2024 08:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler