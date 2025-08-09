Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle emeklilik fonlarında yatırım seçeneğini çeşitlendirmesinin kripto paralara talebi artırması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2025 11:12

Son Güncelleme Tarihi 09 Ağustos 2025 11:13

ABD Başkanı Donald Trump kripto para piyasasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce ülkesinde Bitcoin gibi kripto paraların rezervlere eklenmesini sağlayan ve ekonomi yönetimini bu sektöre olumlu yaklaşan isimlerden oluşturan Trump, iki yeni kararname imzaladı.

İlk kararnameyle ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarının dijital varlıklara da yaptırım yapmasına olanak tanınırken, yaklaşık olarak 12 trilyon dolarlık değerin bu piyasalara girişine imkan tanınmış oldu.

İkinci kararnamede bankaların müşterilere yasal ticari faaliyetleri nedeniyle hizmet vermeyi reddetmesi engellenirken, bunun kripto para şirketlerinin bankalarla ilişkilerini kolaylaştırması öngörülüyor.

Kararnamelere yönelik haber akışı kripto para birimlerinde fiyatlamalara da olumlu yansıdı. Daha önce 114 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, 117 bin 500 dolar seviyelerini aştı.

Ethereum fiyatı aynı süreçte 3 bin 600 dolardan 3 bin 900 dolar seviyelerine yükselirken, bazı altcoinlerde de yükselişler yüzde 10'u buldu.

