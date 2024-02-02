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Apple beklentilerin üzerinde kar elde etti

Apple, mali yılının ilk çeyreğinde analistlerin gelir ve kazanç tahminlerini aşan mali sonuçlar bildirdi, ancak en önemli pazarlarından biri olan Çin'deki satışlarında %13'lük bir düşüş yatırımcıları endişelendirdi.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 08:54

30 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde Apple, 2,10 dolar olar beklentilerin üzerinde 2,18 dolar hisse başına kar elde etti. Bu dönemde gelirler de 117,91 milyar dolar olan beklentiyi aşarak 119,58 milyar dolara çıktı.

İlk çeyrekte iPhone gelirleri 67,82 milyar dolar beklentiye karşılık 69,70 milyar dolar olurken, Mac gelirleri 7,73 milyar dolar beklentiyi aşarak 7,78 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. iPad satışları 7,02 milyar dolar ve diğer ürünler gelirleri 11,95 milyar dolar ordu.

Apple CFO'su Luca Maestri, Mart çeyreğinde iPhone satışlarının geçen yılki 51,33 milyar dolarlık gelire benzer olmasını beklediklerini söyledi.

Apple, Aralık çeyreğinde %2'lik bir satış büyümesi kaydederek yıllık gelir düşüşlerinin yaşandığı dört çeyreklik seriyi sonlandırdı. Apple'ın brüt kar marjı yükselmeye devam ederek Aralık çeyreğinde neredeyse %46'yı aştı. Apple bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 33,92 milyar dolar net kar elde etti.

Bununla birlikte Apple Inc. şirketinin son üç aylık sonuçları, yatırımcıların şirketin satışlarının yaklaşık beşte birini gerçekleştirdiği ve uzun süredir çok değerli bir pazar olan Çin'deki nüfuzunu kaybetmekte olduğu yönündeki korkularını tetikledi.

Bölgeden elde edilen gelir geçtiğimiz çeyrekte %13 düşerek 2018 tatil sezonundan bu yana en kötü düşüşü kaydetti.

Çin'in Apple için önemi, şirketin gelir açısından üçüncü en büyük pazarı olmasının ötesine geçiyor. Apple'ın cihazlarının büyük çoğunluğunu ürettiği bu ülke, aynı zamanda 1,4 milyarlık nüfusu ve genişleyen orta sınıfı sayesinde cazip bir büyüme fırsatı sunuyor.

Perşembe günü analistlerle yapılan bir konferans görüşmesinde yöneticiler Çin'e olan inançlarının sarsılmadığını söyledi. İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, Apple'ın kurulu tabanının büyümeye devam ettiğini ve mevcut müşterilerin cihazlarını yükseltmeye devam ettiğini söyledi. Cook, "Uzun vadede Çin konusunda çok iyimserim," dedi.

Mali İşler Müdürü Luca Maestri Çin'deki telefon sektörünü "dünyanın en rekabetçi pazarı" olarak tanımladı.

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