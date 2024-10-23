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Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kara geçti

Deutsche Bank, Postbank bölümüyle ilgili yatırımcı davaları için ayırdığı karşılıkları serbest bırakmasının da etkisiyle üçüncü çeyrekte kara geçtiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2024 08:57

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir net kârı 1,46 milyar euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1,03 milyar euro kar elden Deutsche Bank, bu yılın ikinci çeyreğinde 143 milyon euro zarar açıklamıştı

Analistler üçüncü çeyrekte 1,52 milyar euroluk kar bekliyorlardı.

Vergi sonrası kar ise 1,56 milyar euro olan beklentileri aşarak 1,67 milyar euro oldu.

Gelirler ise 7,31 milyar euro olan beklentiyi yakalayamadılar ve 7,5 milyar euro seviyesinde gerçekleştiler.

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