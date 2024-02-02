CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Meta ilk kez temettü ödeyecek

Meta ilk kez temettü ödeyecek

Meta ilk kez çeyrek dönem için temettü ödeyeceğini açıkladı ve 50 milyar dolarlık genişletilmiş bir hisse geri alım programına yetki verdiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 09:04

Meta, hisse başına 50 sent temettü ödeyerek emsalleri Apple, Microsoft ve Oracle'a katılacak. Meta Yönetim Kurulu, "piyasa koşullarına bağlı olarak" üç ayda bir nakit temettü dağıtmayı planlamakta olduğunu duyurdu.

Yönetim Kurulu, temettü ve hisse geri alım açıklamasını 2023 dördüncü çeyrek mali sonuçları ile birlikte yaptı.

Meta dördüncü çeyrekte faaliyet karınnı yüzde 15 artırarak 16,38 milyar dolara çıkarırken, hisse başına dağıtılabilir kar 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 203 yükselerek 5,33 dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte net kar yüzde 201 artışla 14 milyar dolara yükselirken, gelirler yüzde 25 artışla 40,11 milyar dolar oldu.

Meta, 2023 yılının tamamında yüzde 16 artışla 134,90 milyar dolar gelir ve yüzde 69 artışla 39,09 milyar dolar net kar elde etti. Hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 73 artarak 14,87 milyar dolara çıktı.

İlginizi Çekebilir
Çin’de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti Çin'de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti 01 Şubat 2024 09:00
Powell: Fed’in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı Powell: Fed'in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı 01 Şubat 2024 08:58
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Şubat 2024 13:11
ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor 01 Şubat 2024 08:54
Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek 01 Şubat 2024 08:51
Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor 01 Şubat 2024 09:12
Yabancı yatırımcılar Çin’de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler Yabancı yatırımcılar Çin'de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler 01 Şubat 2024 08:48
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Şubat 2024 10:03
Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi 01 Şubat 2024 08:45
Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya’dan aldı Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı 01 Şubat 2024 08:42
Almanya’da enflasyon 2021’den bu yana en düşük seviyede Almanya'da enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyede 31 Ocak 2024 16:45
Altın gram fiyatı 2150 lirayı görecek mi? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ dedi ve tarihi verdi Altın gram fiyatı 2150 lirayı görecek mi? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ dedi ve tarihi verdi 31 Ocak 2024 15:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,31
%0,3313
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,01
%-0,0988
DOLAR
995,44
%-0,4559
EURO
1.036,41
%3,6411
ALTIN
1.068,62
%6,8623
BORSA
1.047,69
%4,7685
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.097,88
%9,7876
ALTIN
1.157,42
%15,7418
BORSA
1.057,92
%5,792
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
1.854,83
%85,4829
ALTIN
1.737,37
%73,7372
BORSA
1.620,96
%62,0957
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
BİST En Aktif Hisseler