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Nvidia yapay zeka çipinin yeni versiyonunu hazırlıyor

Nvidia, Çin pazarı için yapay zeka çipinin yeni versiyonunu hazırlıyor.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 22 Temmuz 2024 09:00

Nvidia'nın Çin pazarı için yeni amiral gemisi yapay zeka çiplerinin mevcut ABD ihracat kontrolleriyle uyumlu bir versiyonu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Nvidia, Çin'deki başlıca distribütör ortaklarından Inspur ile birlikte, geçici olarak "B20" olarak adlandırılan çipin lansmanı ve dağıtımı üzerinde çalışacak.

Bu seri içinde yer alan B200, chatbotlardan yanıt almak gibi bazı görevlerde selefinden 30 kat daha hızlı.

Washington, Çin'in ordusuna yardımcı olacak süper bilgisayar alanındaki atılımları önlemek amacıyla 2023 yılında Çin'e son teknoloji ürünü yarı iletkenlerin ihracatı üzerindeki kontrollerini sıkılaştırdı. O tarihten bu yana Nvidia, Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış üç çip geliştirdi.

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