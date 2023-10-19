Renault cirosunu artırdı

Fransız otomobil üreticisi üçüncü çeyrekte cirosunun bir önceki yıla göre %7,6 artışla 10,51 milyar euro olduğunu açıkladı. Analistler ise 10,34 milyar euro ciro bekliyorlardı.

Renault 3'ncü çeyrekte 356.747 adetlik satış gerçekleştirdi. Otomotiv gelirinin %5 artışla 9,39 milyar euroya yükseldiğini söyledi.

Renault, grup genelinde ('ncü çeyrekte %6,1 artışla 511.000 araç satıldığını da belirtti.

2023 yılı hedeflerini teyit eden Renault, ikinci yarı grup faaliyet marjının yılın ilk yarısında elde edilen %7,6'dan daha yüksek olmasını beklediğini söyledi.