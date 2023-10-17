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Rolls - Royce büyük bir işten çıkarma duyurmaya hazırlanıyor

Rolls-Royce Holdings Plc büyük bir işten çıkarma duyurmaya hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:15

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:15

Rolls-Royce Holdings Plc büyük bir işten çıkarmasına ilişkin konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Rolls-Royce, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan 2.000-2.500 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Kaynaklar, işten çıkarmaların üst düzey yönetim de dahil olmak üzere küresel beyaz yakalı işgücünü hedeflediğini ifade ettiler.

Rolls-Royce çalışanlarının yaklaşık yarısı İngiltere'de, 11.000'i Almanya'da ve yaklaşık 5.500'ü ABD'de çalışıyor.

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