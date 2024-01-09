CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor

Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada, 2023'ün dördüncü çeyreğinde faaliyet kârında %35'lik bir düşüş beklediğini ve yarı iletken fiyatlarındaki toparlanmanın şirketin en büyük kar getiren segmentindeki kayıpları muhtemelen daralttığı için beklentileri büyük bir farkla kaçırdığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 08:51

Samsung, Ekim-Aralık çeyreğinde faaliyet karının 2,8 trilyon Güney Kore wonu (2,13 milyar $) olacağını ve bu rakamın firmanın 4,31 trilyon won faaliyet karı elde ettiği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %35 düşüş gösterdiğini açıkladı. Faaliyet kârı bir önceki çeyrekte 2,43 trilyon won olarak gerçekleşmişti.

Kâr beklentisi, LSEG'in 3,7 trilyon wonluk tahmininin çok gerisinde kaldı.

Firmanın ön kazanç açıklamasında, dördüncü çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 düşerek 67 trilyon won'a gerilediği belirtildi.

Samsung, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan dinamik rastgele erişimli bellek yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda.

İlginizi Çekebilir
AMP Capital’den Avustralya resesyon öngörüsü AMP Capital'den Avustralya resesyon öngörüsü 08 Ocak 2024 09:05
Petrol haftaya düşüşle başladı Petrol haftaya düşüşle başladı 08 Ocak 2024 09:03
Fed beklentisi ons altını geriletti Fed beklentisi ons altını geriletti 08 Ocak 2024 09:01
Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını düşürmesi uluslararası piyasalarda fiyatları aşağı çekti Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını düşürmesi uluslararası piyasalarda fiyatları aşağı çekti 08 Ocak 2024 08:58
JPMorgan’dan ABD ekonomisine uyarı JPMorgan'dan ABD ekonomisine uyarı 08 Ocak 2024 08:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Ocak 2024 14:11
İngiltere işgücü piyasası güçleniyor İngiltere işgücü piyasası güçleniyor 08 Ocak 2024 08:51
İşte 2023’teki kara ve su yolu yatırımları... İşte 2023'teki kara ve su yolu yatırımları... 08 Ocak 2024 08:45
Çin’den taşınan kargo ve konteyner hacmi 2023’te arttı Çin'den taşınan kargo ve konteyner hacmi 2023'te arttı 08 Ocak 2024 08:43
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 08 Ocak 2024 09:11
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 08 Ocak 2024 10:10
ABD’den yeni karar: Geçici olarak... ABD'den yeni karar: Geçici olarak... 07 Ocak 2024 16:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,19
%0,5188
ALTIN
1.001,53
%0,1529
EURO
1.000,67
%0,0668
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.008,67
%0,8666
ALTIN
1.045,66
%4,5658
EURO
1.034,90
%3,49
DOLAR
1.046,68
%4,668
BORSA
1.068,49
%6,8486
ALTIN
1.072,01
%7,2013
EURO
1.045,01
%4,501
DOLAR
979,96
%-2,0044
BORSA
1.805,18
%80,5175
ALTIN
1.656,55
%65,655
EURO
1.601,18
%60,1176
DOLAR
1.463,67
%46,3674
BORSA
BİST En Aktif Hisseler