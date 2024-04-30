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Samsung faaliyet karını 10 kat artırdı

Samsung Electronics, faaliyet karını 10 kat artırdığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 09:08

Samsung Electronics, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasının bilgisayar bellek çipleri piyasalarında toparlanmaya yol açmasıyla dördüncü çeyrekte faaliyet karının 10 kat arttığını bildirdi.

Samsung, Ocak-Mart döneminde faaliyet karını geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 640 milyar wondan (465 milyon dolar) 6,6 trilyon won (4,8 milyar dolar) seviyesine yükseltti.

Şirket, bellek yongalarının fiyatlarındaki artış ve amiral gemisi Galaxy S24 akıllı telefonlarının güçlü satışlarının etkisiyle gelirinin yaklaşık %13 artarak 71,9 trilyon won (52 milyar dolar) seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Samsung, yarı iletken işinden 1,91 trilyon won (1,38 milyar dolar) işletme karı elde etti. Bu bölüm, 2022'nin dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kezç üç aylık dönemde kar etti.

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleplere yanıt veren Samsung, 8 katmanlı HBM3E olarak adlandırılan en yeni HBM çiplerinin seri üretimine bu ay başladığını ve ikinci çeyrekte çiplerin 12 katmanlı versiyonunu üretmeye başlamayı planladığını söyledi.

Samsung yaptığı açıklamada, "2024'ün ikinci yarısında, makroekonomik eğilimler ve jeopolitik konularla ilgili devam eden dalgalanmaya rağmen, iş koşullarının - özellikle üretken yapay zeka etrafında - talebin güçlü kalmasıyla olumlu kalması bekleniyor" dedi.

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