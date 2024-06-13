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Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, Oruçoğlu Yağ Fabrikası'nı bünyesine kattı

Tarım Kredi Grubu iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi bünyesine kattı.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 12:21

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 12:21

Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak için kurulan Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, büyüme hedefleri kapsamında Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi bünyesine kattı.

Büyüme hedefleri kapsamında yeni yatırım yapma veya tesis satın alma alternatiflerini değerlendiren şirket, cebri icra yoluyla satışı yapılacak Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. entegre üretim tesislerinin ihalesine katılma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamasında, "Cebri icra yoluyla satış ihalesine konu olan kıymet, "Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" değil, adı geçen şirketin Afyonkarahisar'da kurulu bulunan içerisinde ham yağ ve rafineri fabrikaları bulunan entegre üretim tesisleridir" bilgisini veren kurum, ihaleye katılmak için gereken tüm izinlerin alındığını bildirdi.

Tüm kamunun bilgisine ve isteklilerin katılımına açık bir biçimde ilan edilen ihaleye en yüksek teklif Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından verildi. İhale ile ilgili tüm yasal süreçler şeffaf bir şekilde tamamlanarak tesis 12.06.2024 tarihi itibariyle Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş adına tescil edildi.

Konuyla ilgili kamuoyuna duyuruda bulunan şirket açıklama metninde, "Tarım Kredi Grubu olarak gerek tarım gerekse de tarımsal sanayide faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde, uçtan uca üretim modeline uygun bir şekilde, ortaklarımızın ve tüketicilerimizin yararını gözeterek büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için durmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerine de yer verdi.

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