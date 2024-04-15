CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Tesla personelin %10'undan fazlasını işten çıkaracak

Tesla personelin %10'undan fazlasını işten çıkaracak

Tesla, elektrikli araç pazarında yoğunlaşar rekabetin etkisiyle düşen satışlar nedeniylm küresel işgücünün %10'undan fazlasını işten çıkaracak.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 17:32

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 17:32

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi Tesla'nın son yıllık raporuna göre; Aralık 2023 itibariyle küresel çapta 140.473 çalışanı bulunuyordu.

"PERSONEL SAYIMIZI AZALTMA KARARI ALDIK"

Tesla CEO'su Elon Musk notta, "Şirketi bir sonraki büyüme aşamamıza hazırlarken, maliyet azaltma ve üretkenliği arttırmak için şirketin her yönüne bakmak son derece önemlidir. Bu çabanın bir parçası olarak, organizasyonun kapsamlı bir incelemesini yaptık ve personel sayımızı küresel olarak %10'dan fazla azaltma gibi zor bir karar aldık" dedi.

Tesla hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %0,99 düşüş gösterdi.

Planlanan işten çıkarmalar, Tesla'nın bu ayın başlarında ilk çeyrekte küresel araç teslimatlarının, fiyat indirimlerinin talebi harekete geçirememesi nedeniyle yaklaşık dört yıldır ilk kez düştüğünü bildirmesinin ardından geldi.

Üç aylık kazançlarını 23 Nisan'da açıklayacak olan Tesla, yıllarca süren hızlı satış büyümesinin ardından 2024'te yavaşlamaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti 15 Nisan 2024 09:11
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 15 Nisan 2024 09:07
LME Rus metallerini sisteminden yasakladı LME Rus metallerini sisteminden yasakladı 15 Nisan 2024 09:02
Japonya’da sermaye harcamaları beklentileri aştı Japonya'da sermaye harcamaları beklentileri aştı 15 Nisan 2024 08:56
Rusya’ya yaptırımlar Şangay’ın rolünü arttıracak Rusya'ya yaptırımlar Şangay'ın rolünü arttıracak 15 Nisan 2024 08:53
Orta Doğu’daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor Orta Doğu'daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor 15 Nisan 2024 08:49
Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi 15 Nisan 2024 08:41
Petrol fiyatları düşen risk primi ile birlikte geriledi Petrol fiyatları düşen risk primi ile birlikte geriledi 15 Nisan 2024 09:17
Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması: Aciliyeti yok Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması: Aciliyeti yok 15 Nisan 2024 08:44
Ons altında ’Orta Doğu’ etkisi Ons altında 'Orta Doğu' etkisi 15 Nisan 2024 08:58
Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı 15 Nisan 2024 08:44
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 15 Nisan 2024 10:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,23
%0,7231
ALTIN
997,23
%-0,2768
DOLAR
989,69
%-1,0309
BORSA
980,11
%-1,9886
EURO
1.265,75
%26,5749
ALTIN
1.120,59
%12,0594
DOLAR
1.009,79
%0,9792
BORSA
1.101,53
%10,1533
EURO
1.340,82
%34,0815
ALTIN
1.131,54
%13,1542
DOLAR
1.093,38
%9,3375
BORSA
1.129,30
%12,9296
EURO
2.265,27
%126,5266
ALTIN
1.733,76
%73,3761
DOLAR
1.907,18
%90,7176
BORSA
1.745,07
%74,5068
EURO
BİST En Aktif Hisseler