Tesla'nın işten çıkarmayı planları sürüyor

Tesla, bir ay önce başlattığı bir dizi işten çıkarmayı devam ettireceğini ve Kaliforniya'da 601 çalışanı daha işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, şirketin 2023'ün sonlarında 140.000'in üzerinde olan küresel işgücünün %10'undan fazlasını işten çıkaracağını söylemişti.

KALİFORNİYA VE TEKSAS'TA 6.020 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAĞINI DUYURMUŞTU

Tesla, Kaliforniye eyaletine verdiği İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildiriminde (WARN), son işten çıkarma planının Tesla'nın Palo Alto ve Fremont, tesislerindeki çalışanları etkileyeceğini belirtti.

Elektrikli otomobil üreticisi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, personel sayısındaki kesintilerin bir parçası olarak Kaliforniya ve Teksas'ta 6.020 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.