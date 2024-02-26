Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:07
3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu
Son dakika haberi: 2023 yılında 9 bin TL ikramiye ödemesi alan emekliler 2024 yılında da önceliklendirilecek. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zamlı olarak ödendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyesi de yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024'ün ikinci emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? İşte milyonlara ikramiye ve zam takvimi...