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Haberler Fotohaber 3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:07

3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

Son dakika haberi: 2023 yılında 9 bin TL ikramiye ödemesi alan emekliler 2024 yılında da önceliklendirilecek. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zamlı olarak ödendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyesi de yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024'ün ikinci emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? İşte milyonlara ikramiye ve zam takvimi...

METE DİRİCE
3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

Son dakika haberleri: Refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi yüzde 49,25'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Emekliler 2024 yılında toplam 6 bin TL de bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Öte yandan emekli maaşları Temmuz ayında yeniden artacak. Peki bu ödemeler ne zaman yapılacak?

3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE YENİDEN ARTACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Yine bu rakama ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam yapıldı. Bu ek zam farkı da hesaplara yatırıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Haziran-Temmuz döneminde emekli maaşları yüzde 49,25'lik zamlı olarak ödenecek.

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3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

  • Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15
  • Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23
  • Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68
3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRECEK

Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

2023 YILINDA 9 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Temmuz ayında yılın ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacak. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2023 yılında emekli ikramiyelerinin maliyeti 140 milyar TL'yi buldu.

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