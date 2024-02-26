3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: Milyonların merak ettiği tarihler belli oldu

2023 YILINDA 9 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Temmuz ayında yılın ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacak. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2023 yılında emekli ikramiyelerinin maliyeti 140 milyar TL'yi buldu.