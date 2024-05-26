Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:38
Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! '3000 TL' uyarısı
Altın fiyatları haftaya sert yükseliş kaydederek başladı. İran Cumhurbaşkanı ölümüyle rekor seviyeleri gören altın, düşüşe geçti. Hafta içinde ons altın 125 dolarlık gerileme kaydederken altın gram fiyatı 100 TL'lik değer kaybı yaşadı. Peki altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş rakam vererek açıkladı ve '3000 TL' uyarısını yaptı.