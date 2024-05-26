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Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:38

Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! '3000 TL' uyarısı

Altın fiyatları haftaya sert yükseliş kaydederek başladı. İran Cumhurbaşkanı ölümüyle rekor seviyeleri gören altın, düşüşe geçti. Hafta içinde ons altın 125 dolarlık gerileme kaydederken altın gram fiyatı 100 TL'lik değer kaybı yaşadı. Peki altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş rakam vererek açıkladı ve '3000 TL' uyarısını yaptı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! ’3000 TL’ uyarısı

Ons altın 2450 TL ile haftaya rekor seviye ile başlaması sonrası 125 dolarlık değer kaybı yaşadı. Buradan esen ters rüzgar ile altın gram fiyatı 100 TL düşüş gösterdi. Altın piyasasındaki dalgalı seyir sonrası İslam Memiş, altın beklentisini rakam vererek duyurdu.

Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! ’3000 TL’ uyarısı

İSLAM MEMİŞ ALTIN BEKLENTİSİNİ DUYURDU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketlilik sonrası haftayı değerlendirerek kritik altın yorumu yaptı.

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Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! ’3000 TL’ uyarısı

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metindi. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar.

Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! ’3000 TL’ uyarısı

Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine Fed'in faiz indirme olasalığı masada kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatları alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş altın için rakam verdi! ’3000 TL’ uyarısı

Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı.

Hafta başında İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi jeopolitik gerilimlerde yeniden fiyatlandığı için ons altın 2450 dolar seviyesini, gram altın ise 2550 lira sevini gördü.

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