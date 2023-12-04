Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:04

Altın fiyatları için ÇİFTE REKOR! İslam Memiş 'Alım fırsatı' diyerek tarih verdi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Hem ons hem de gram altın rekora koştu. Fed'in 2024 yılında beklenenden erken faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle ons altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini yakaladı. 2148 doları gören ons altından esen rüzgarla altın gram fiyatı 2.000 dolara koşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın yatırımcısı için gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih vererek 'Altında alım fırsatı doğabilir' açıklamasında bulundu. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...