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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi
Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:09

Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklamasına odaklandı. Ons altın 3 haftadır baskı altında kalırken, altın gram fiyatı bu taraftan destek bulamayarak yüselişini sınırladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki baskılanmanın Fed kararı sonrası sona erip ibresini yukarı çevireceğini bekliyor. İslam Memiş, altın borcu olanları uyararak altın fiyatları için 'Bu yıl son defa olacak' diyerek tarih verdi.

Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları kısmi yükselişler kaydetti. Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı tayin edecek. Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.

Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fed faiz kararı bu akşam açıklanacak ancak bunun yanın Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri de Fed'in faiz politikasına dair ipuçları verecektir.

Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

"FAİZİ PAS GEÇEBİLİR"

Fed'in pas geçme olasılığı var. Piyasalar bunu yüzde elli şekilde fiyatladı. Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapabilir. 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine gideceği beklentisi var.

Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

"ONS ALTIN 2000 DOLARA KADAR GERİ ÇEKİLEBİLİR"

Ons altın Fed'e kadar 2000 dolara kadar çekilebileceğini Fed sonrası ise 2070 dolar seviyesini hedef alan bir yükseliş ile karşı karşıyaya kalacak. 2000 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam etmekte.

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