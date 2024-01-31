Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları kısmi yükselişler kaydetti. Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı tayin edecek. Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.