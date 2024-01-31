Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:09
Altın gram fiyatı 2150 TL mi olacak? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi
Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklamasına odaklandı. Ons altın 3 haftadır baskı altında kalırken, altın gram fiyatı bu taraftan destek bulamayarak yüselişini sınırladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki baskılanmanın Fed kararı sonrası sona erip ibresini yukarı çevireceğini bekliyor. İslam Memiş, altın borcu olanları uyararak altın fiyatları için 'Bu yıl son defa olacak' diyerek tarih verdi.