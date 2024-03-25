Altın gram fiyatı 2250 TL altında! Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş duyurdu

"HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI"

Gram altın serbest piyasalarda 2548 liraya kadar yükselmişti. Cuma günü ise gram altın 101 liralık satış yedi. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Düşüşler kalıcı değil.