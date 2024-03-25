Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:22
Altın gram fiyatı 2250 TL altında! Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş duyurdu
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta kırdığı rekorlar sonrası kar satışı yedi. Ons altın 2223 dolara kadar çıkarken, altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2548 TL'yi gördü. Zirveler sonrası altın ibresi aşağı döndü. Ons altın 2170 dolardan işlem görüyor. Buradan esen ters rüzgar gram altın fiyatını geriletti. Peki altın alım fırsatı veriyor mu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için merak edilenleri cevapladı.